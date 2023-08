Domenica di eventi Cosa fare oggi

Eventi odierni in Garfagnana. Castelnuovo- Oggi ultima giornata del Portfolio dell’Ariosto, in sala Suffredini, davanti alla Rocca Ariostesca, con l’assegnazione di Portfolio Italia per il miglior reportage intitolato a Fosco Maraini. Le premiazioni si svolgeranno alle 20. In mattinata, alle, Laboratorio di fotografia creativa per i bambini da 5 a 11 anni con Monica Benassi alle Baccanelle. Alle 18 presentazione di "Family sofà" con la partecipazione di Silvia Tampucci. Camporgiano - Stasera, alle 21, nella Rocca Estense per il progetto "Le donne dell’Ariosto" va in scena lo spettacolo "L’Isola di Alcina", ispirato alla versione dell’OrlandoFurioso di Italo Calvino, con la regia di Consuelo Barilari.

Petrognola di Piazza al Serchio – Oggi, festa della birra con piatti tipici e gli immancabili bomboloni del Pe.Sa.Co. Cena alle 19 al campo sportivo di Sant’Anastasio. Musica con Thomas Pilli dj. Bolognana – Stasera alle 21,15, in piazza della chiesa, a ingresso libero, proiezione del film muto di Buster Keaton "Come vinsi la guerra", a cura della Fondazione Paolo Cresci e Associazione paesana. Gorfigliano – Oggi si conclude la festa annuale della Madonna dei Cavatori giunta alla 76.ma edizione . Alle 11 Messa nella cappella dell’Acquabianca e alle 17 la Processione. Coreglia – Presso il palazzo Il Forte tutti i giorni dalle 17,30 alle 19 la mostra del pittore Sergio Suffredini "Variazioni del visibile" . Castelnuovo – Oggi "mercato garfagnino" nel centro storico. Alle 21 in piazza delle Erbe festival della Magia e dell’illusionismo. Domani, alle 21, presentazione del libro "Dice Angelica" di Vittorio Macioce. Castiglione – Oggi dalle 13 in poi festa medievale con tanti eventi. Alle 17 corteo storico e alle 23 spettacolo pirotecnico.

Dino Magistrelli