Domati due incendi, l’accusa del sindaco: "Dolosi"

Due incendi, fortunatamente senza danni o feriti, che in un momento come quello che sta vivendo l’Italia fanno davvero paura. E’ quanto successo ieri a Borgo, cone le fiamme che, in un caso, si sono anche avvicnate ad una scuola, ma sono state fortunatamente domante in fretta. Proprio per questo è arrivato un appello sui social da parte del sindaco Patrizio Andreuccetti. "Due incendi a Borgo, uno vicino la scuola elementare, l’altro vicino all’infanzia, sono stati da poco domati dagli operatori preposti. Sembra che entrambi siano dolosi. Ringrazio gli operatori che sono prontamente intervenuti e gli amministratori giunti sul posto".

"Ora, se davvero il dolo fosse confermato, mi domando: dove hanno il cervello queste persone? - continua il primo cittadino -. Altro non verrebbe da qualificarle che criminali. In generale è da pazzi agire così, di questi tempi lo è al cubo. Per fortuna, a fronte di queste menti scellerate, ci sono cittadini responsabili che segnalano per tempo ciò che vedono ed esperti pronti ad intervenire per gestire la situazione. Se ai primi vanno tutte le nostre ingiurie (e il fortissimo auspicio che siano individuati), ai secondi va il nostro grazie.

Per agire al meglio, in questi campi, il gioco di squadra è più importante che mai".