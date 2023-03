Domani ultimo giorno per visitare “Le madri della Repubblica“

“Le madri della Repubblica“ è una mostra che, attraverso la toponomastica, vuole parlare delle grandi donne che hanno scritto la storia del nostro Paese. Allestita in Sala Tobino a Palazzo Ducale, l’esposizione è promossa dalla Provincia, in collaborazione con l’associazione Toponomastica Femminile e Unar. Lo scopo de ‘Le madri della Repubblica’ è quello di ricordare il 25 giugno 1946, giorno in cui l’Assemblea Costituente, riunita a Palazzo di Montecitorio, si riunì in prima seduta per redigere la nuova Costituzione, ratificare i trattati internazionali, votare la fiducia al Governo e approvare le leggi di bilancio. A 70 anni dalla nascita della Carta Costituente, questa mostra vuole ricordare il contributo delle donne alla costruzione della Carta e della stessa società odierna.

Protagoniste, quindi, sono 21 donne, quelle 21 donne che, pur appartenendo a schieramenti politici diversi, fecero spesso fronte comune per l’affermazione dell’uguaglianza giuridica fra i sessi, per il superamento dei tanti ostacoli che rendevano difficile la partecipazione del mondo femminile alla vita politica, sociale ed economica del Paese.

Farle conoscere e dare loro visibilità è solo un piccolo contributo, un piccolo gesto per omaggiare grandi donne e, attraverso l’intitolazione di vie, piazze e giardini loro dedicati, oltre a rendere omaggio alle protagoniste di quella stagione e al loro impegno, consente alle giovani generazioni di percepire, assimilare e trasmettere a loro volta il valore della cittadinanza paritaria. Un’occasione culturale densa di significati storici. La mostra resterà visitabile ancora fino domani (ultimo giorno), a ingresso libero dalle 9 alle 18.