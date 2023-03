Domani sera ospite il professor Zecchi E una mostra sulle foibe

1Domani sera alle 21, secondo appuntamento invernale del festival L’Augusta – la Fortezza delle Idee, che tratterà il tema della tragedia degli italiani sul confine orientale dopo l’armistizio del 1943. Ospite il professor Stefano Zecchi (foto) che presenterà i suoi libri “Maria” e “Una vita per Pola”. Per l’occasione sarà allestita all’ingresso della Casa del Boia la mostra “Foibe ed esodo. Una storia italiana, una storia europea”, realizzata dal Comitato 10 Febbraio, associazione che mantiene vivo, in Italia e nel mondo, il ricordo e la storia del Confine Orientale d’Italia e delle terre dell’Adriatico Orientale. I venti pannelli della mostra passano in rassegna due millenni di storia, lingua e cultura di matrice italiana tra le due sponde del mare Adriatico, con particolare riferimento alle vicende degli ultimi due secoli. In questo modo la carneficina delle foibe e lo sradicamento dell’esodo giuliano-dalmata vengono adeguatamente contestualizzati come pagina di storia che appartiene a tutta la comunità nazionale italiana.

“Si tratta di un evento nell’evento - commenta il presidente del festival, Iacopo Di Bugno - che consentirà un approfondimento ulteriore degli argomenti che verranno affrontati da Stefano Zecchi in dialogo con Sandro Righini, presidente provinciale del Comitato 10 Febbraio”.