Domani pomeriggio a Cascio di Molazzana i funerali della 49enne Chiara Parducci

LUCCA

Anche a Lucca il movimento “Nonunadimeno“ è sceso in piazza ieri mattina per esprimere rabbia per la tragica fine di Giulia Cecchettin, massacrata a coltellate all’ex fidanzato. L’ennesimo femminicidio, purtroppo, che mette i brividi.

" Portiamo la nostra rabbia in giro per le strade del centro – hanno gridato – risvegliamo la città col nostro grido e la denuncia della cultura patriarcale assassina e violenta, subdola e che pervade ogni angolo delle nostre vite. Portate un mazzo di chiavi, mestoli e padelle. Oggi Giulia non torna. Oggi 103 sorelle non ci sono più. Oggi sta a noi dire basta. Oggi sta a noi bruciare tutto con amore e rabbia...".

La manifestazione del movimento “Nonunadimeno“ è partita da piazzale Verdi alle 11 e ha toccato varie strade del centro per poi arrivare in piazza San Michele dove si è tenuto un sit in per sensibilizzare l’opinione pubblica.

“ll 25 novembre – recitava un cartello – non accendete le lucette, spegnete l’arroganza“. Un riferimento alla giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Una questione che dovrebbe investire per primi gli uomini.