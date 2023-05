Domani nuovo incontro in Confindustria tra azienda e sindacati

Domani, 12 maggio, ci sarà un nuovo incontro in Confindustria a Lucca su gli stabilimenti private label Essity, con discussione del contratto, dopo gli scioperi degli ultimi giorni e i possibili altri futuri nelle due fabbriche di Porcari.

"L’astensione dal lavoro è la risposta dei lavoratori, per un contratto integrativo che ancora non c’è e anche per l’incertezza nella quale si sono ritrovati tutti quanti, dopo l’annuncio del gruppo Essity nel quale comunica di aver avviato una revisione dei piani che potrebbe anche comportare disinvestimenti proprio in quella neonata divisione Private label presentata come strategica e ora denunciata in bilico – scrivono in una nota i sindacati Slc Cgil Lucca e Fistel Cisl Toscana oltre alle organizzazioni sindacali,- a scioperare per l’intera giornata, il 24 di aprile, è stato anche lo stabilimento di Altopascio".

"Per questo sito produttivo, l’azienda ha imposto una separazione dei tavoli negoziali per chiudere il contratto aziendale con una parte della rappresentanza sindacale – aggiungono i sindacati - che non gode più della fiducia di una parte massiccia di lavoratori e delle lavoratrici. Lo sciopero, come la massiva astensione al voto, esprimono inequivocabilmente, il dissenso a questa forzatura – concludono le sgle sindacali – e il respingimento dell’accordo che ne è derivato".

"Tutti quanti sarà bene che riflettano, perché accordi contro i lavoratori non si fanno – termina la nota - e la mobilitazione andrà avanti. Anche per Altopascio l’annuncio dell’azienda è stato un duro colpo: questo sito produttivo potrebbe trovarsi solo e isolato, in Italia, con il 50% della sua produzione destinata al mercato estero, quindi indebolito. Non ci sono le condizioni per stare tranquilli".

Ma.Ste.