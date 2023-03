Domani il libro di Albertini

Un incontro con la scrittrice reggiana Normanna Albertini è quanto propone il prossimo appuntamento della rassegna dei Giovedì al Museo, a Piazza al Serchio, in calendario il 9 marzo alle ore 21, con il libro “Sulle spalle delle donne“. È possibile assistere all’incontro, organizzato dal Museo italiano dell’immaginario folklorico, sia in presenza, presso la sede del Museo, che online, prenotandosi. Normanna Albertini, con il libro "Sulle spalle delle donne", pubblicato da Tralerighe Edizioni nel 2022) e con altri suoi scritti, ci aiuta a comprendere come le piccole storie abbiano incontrato la grande Storia e a capire con quali occhi le donne della montagna reggiana guardavano, forse anche con un’ ottica utopica, al futuro.

Dino Magistrelli