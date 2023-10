Domani i funerali del 48enne investito e ucciso ad Antraccoli

Si terranno domani alle 15 nella chiesa di Marginone di Altopascio i funerali di Luca Salvatori (nella foto), il 48enne agente di commercio morto sul colpo venerdì sera dopo essere stato travolto da un’auto sulla via Romana ad Antraccoli, mentre stava per attraversare. Lascia la compagna, l’ex moglie e due figli.

Luca Salvatori era dipendente della Ciodue, azienda attiva nei servizi di consulenza nel settore antinfortunistico e della manutenzione di impianti antincendio, con sede sulla via Romana all’Arancio. Venerdì sera, uscito dal lavoro, poco prima delle 20 si era fermato al caffè Fata Mata di Antraccoli per comprare le sigarette. Quando stava per attraversare la Romana per tornare alla sua auto, era stato investito da una Renault Clio bianca condotta da una giovane abitante nella Piana, ora indagata per omicidio stradale. Un impatto violentissimo e fatale: il 48enne era deceduto sul colpo, restando addirittura incastrato sotto l’auto.