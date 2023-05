Domani giornata tra i boschi rivolta ai giovani

Una giornata tra i boschi, all’aria aperta e sana, ma anche e soprattutto per imparare ad orientarsi all’interno di questo particolare ecosistema e fare un’esperienza di manutenzione e pulizia dei sentieri guidati da un esperto di trail builder. Questa l’iniziativa gratuita rivolta prevalentemente ai giovani, ma aperta in sostanza a tutti i cittadini, che è in programma per domani dalle 9 alle 16 nell’ambito del percorso partecipativo rivolto ai giovani del progetto Co.lla. – Centro e Laboratori Giovani – promosso dal Comune con il contributo della Regione e in collaborazione con varie associazioni. Il ritrovo è fissato al piazzale della chiesa di Vorno. Necessarie scarpe da trekking e borraccia. Il pranzo sarà offerto dagli organizzatori. L’iniziativa vede la collaborazione di Lucca Creative Hub e Lucca Trail Valley. Per informazioni sull’iniziativa, 347.1857644.