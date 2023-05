Domani “Cluster“ incontra De Sanctis compositore toscano

Dopo il grande successo nel precedente week end con la messa in scena in prima mondiale di sei opere da camera (tre nel Teatro di San Girolamo, tre al Teatro del Giglio gremiti di persone) la Cluster propone il primo degli “Incontro col Maestro”, condotti da Renzo Cresti, quale terzo appuntamento col Puccini Chamber Opera Festival. In questo caso l’incontro sarà con Fabio De Sanctis De Benedictis programmato a ingresso libero per domani alle 18 nell’Archivio

GD, in via Don Minzoni 158 (S. Anna). Si tratta di una piacevole conversazione col compositore

toscano che sarà sviluppata particolarmente sulla composizione elettronica e quella algoritmica del quale De Sancits è molto esperto, vista la sua copiosa libreria di composizioni algoritmiche dedicate alle tecniche compositive del ventesimo secolo e oltre. Tecniche che De Sanctis insegna al corso di Composizione all’Istituto superiore di studi musicali “Pietro Mascagni” di Livorno.