Domani alla Tenuta dello Scompiglio “Cenerentola in bianco e nero“

Domani alle 16.30, nella Tenuta Dello Scompiglio di Vorno, Proscenio Teatro presenta lo spettacolo di teatro ragazzi Cenerentola in bianco e nero. Ispirato a una delle storie più conosciute e tramandate al mondo, lo spettacolo scritto e diretto da Marco Renzi racconta fedelmente la vicenda, attraversando i momenti più cari e noti al pubblico di ogni età. In scena, Cenerentola in carne e ossa col suo vestito sporco di cenere e con quello sfavillante con cui si presenta alla festa, il Principe, la scarpetta abbandonata e tutti gli elementi salienti della favola. Non mancheranno, come tradizione della compagnia, pupazzi animati, situazioni divertenti e coinvolgimento diretto del pubblico.

Sarà proprio quest’ultimo a decidere il finale e lo farà con una regolare votazione, alzando il foglio che verrà consegnato all’ingresso, nella parte bianca o in quella nera. Teatro d’attore, pupazzi e figure animate, canto dal vivo, interazione con il pubblico. Età consigliata: dai 4 anni. Biglietti adulti 7 euro, bambini 3-12 anni e over 65 5 euro.

Il Progetto Dello Scompiglio ideato e diretto dalla regista e artista Cecilia Bertoni, prende vita nella omonima Tenuta, situata alle porte di Lucca, sulle colline di Vorno; una realtà in cui le attività legate alle arti visive e performatiche negli spazi interni ed esterni e il dialogo e le attività con la terra, con il bosco, con la fauna, con l’elemento architettonico contribuiscono a una ricerca di cultura. Ogni scelta relativa al Progetto è perciò valutata in relazione alla propria sostenibilità ambientale, attraverso forme di interazione e di responsabilità.

All’interno della Tenuta Dello Scompiglio, accanto all’Azienda Agricola e alla Cucina Dello Scompiglio, opera l’omonima Associazione Culturale. L’Associazione dal 2007 crea, produce e ospita spettacoli, concerti, mostre, installazioni; realizza residenze di artisti, laboratori, corsi e workshop.