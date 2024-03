Domani al Pinturicchio canzone d’autore e tradizione napoletana

Si chiude con le note, inconfondibili, della musica napoletana la

Rassegna della canzone d’autore, promossa da Animando. Un viaggio che da Burt Bacharach ha condotto il sempre numeroso pubblico a (ri)scoprire alcuni dei brani più belli e significativi della tradizione italiana. Domani alle 17.30, nella Sala della Musica e della Cultura del Pinturicchio andrà in scena “Canzoni del ‘900 della tradizione napoletana”, eseguite da Maria Novella Malfatti, soprano (nella foto), Roberto Lorenzi, baritono e Stefano Teani, pianoforte e direttore artistico della rassegna. Da “Anema e Core” a “Caruso”, da “Reginella” a “I’ te vurria vasà”: l’appuntamento domenica sarà con le note struggenti e coinvolgenti della musica partenopea. Biglietti 10 euro (soci Animando); 15 euro (non soci). Online: 8 euro (soci Animando); 13 euro (non soci). È possibile acquistare i biglietti online sulla piattaforma www.oooh.events o direttamente sul posto prima dell’inizio dello spettacolo. Per il programma completo della rassegna: www.animandolucca.it .