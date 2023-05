Dolori atroci dopo l’impianto Fa causa e viene risarcita

Vince la causa con il dentista e si vede risarcire tutte le spese sostenute, anche quelle legali. Lieto fine, per una signora lucchese che è riuscita ad averla vinta, dopo una vicenda costata migliaia di euro e anche tanto dolore. Nel 2007, si era fatta impiantare una protesi in ceramica, da quel momento era partito un calvario di dolori alla bocca che è durata tre anni, durante i quali la signora ha continuato a recarsi dal dentista per apportare cure e cercare di ridurre il dolore. A niente sembravano servire le cure, e la signora ha deciso di rivolgersi alla sede lucchese dell’Aducons Law & Food e intentare causa. "E’ stata la Corte d’appello a dare ragione alla nostra assistita, condannando il professionista al risarcimento di tutte le spese, anche quelle legali, per un ammontare complessivo di circa 25mila euro", spiega l’avvocato Adriana Tellini.