Dolore per la scomparsa di Margherita Fratino insegnante di musica

Il mondo della scuola e del volontariato piangono la scomparsa di Margherita Fratino, professoressa di musica, che ha insegnato soprattutto alle Medie Carducci. Dopo la scuola ha svolto attività di musica sociale al Villaggio Fanciullo, in strutture seguite dalle suore. Ultimamente stava effettuando attività di canto alla Pia Casa dove era sempre accolta con immenso affetto. Una grande perdita per i suoi figli Massimo e Monica Costalli e i nipoti Matteo e Gaia, oltre alle tante persone che la conoscevano. I funerali domani alle 10,30 alla chiesa di S.Concordio. Eventuali donazioni in sua memoria al Villaggio del Fanciullo.