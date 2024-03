Dolore e sgomento “Un operaio molto serio. Siamo tutti sconvolti“

Era un lavoratore serio, esperto. E c’era una grande affinità con i titolari della ditta per cui lavorava, la Edil Pizzi di Pescaglia. Erano colleghi per lui, i tre fratelli titolari quasi coetanei, ma erano ancor prima amici. Non era per caso che Luca Giannecchini, 51 anni, residente alla Cappella, qualche tempo fa aveva deciso proprio di cambiare e andare a lavorare per la Edil Pizzi. I titolari dell’impresa sono sotto choc, distrutti dal dolore, ancora incapaci di credere a quello che è successo. Ieri mattina avevano già prenotato per andare a pranzo tutti insieme, a dimostrazione, una volta di più, quanto il rapporto fosse improntato anche sull’amicizia. Luca Giannecchini, un sorriso radioso che lo distingueva, era molto conosciuto anche per aver giocato a lungo nella squadra del Valfreddana.

Una persona piena di vitalità, con tanti interessi e conoscenze, legatissimo alla moglie e ai suoi bambini di 5 e 2 anni. Il figlio maschio gli aveva appena manifestato il desiderio di andare con lui, una volta, al lavoro per vedere l’escavatore all’opera: ne era affascinato. La moglie Lucia Sarconio, ex operatrice del settore rifiuti, da qualche tempo è impiegata in smart working al centralino di Sistema Ambiente. Una tragedia senza un perché, di cui non è possibile farsi una ragione, indipendentemente da ciò che emergerà dalle indagini.

Il sindaco di Pescaglia, Andrea Bonfanti, lo conosceva di persona. “Non ci sono parole per quello che è successo, in questo momento vorrei soltanto fare le condoglianze alla famiglia a cui la comunità intera si stringe – dice il primo cittadino di Pecaglia – e anche ai titolari e ai colleghi della ditta. So quanto siano profondamente scossi. Una tragedia immane“.

Tantissime le attestazioni dal mondo della politica e dai sindacati che ancora una volta chiedono che siano intensificati i controlli nei cantieri edili, e che attraverso la formazione e l’autoprevenzione si arrivi finalmente a tendere al rischio zero sui luoghi di lavoro. Perchétragedie come quella che ha strappato Luca Giannecchini ai suoi cari e alla comunità intera, non debbano più avvenire.

Laura Sartini