Dolci primo sul Serra. Vince tra le forze armate

Mirko Dolci della 46ª Brigata e atlteta del team Promotech Gs Lucchese si è classificato primo al 18° gran premio Monte Serra - Ragazzi del Vega riservato alle forze armate, distanziando di pochi metri Daniele Roberto del Capar di Pisa. Il trofeo è stato istituito 18 anni fa, per ricordare la sciagura dei 44 paracadutisti morti nel tragico schianto dell’aereo caduto 47 anni fa, appunto sul versante pisano del monte Serra. Quest’edizione ha ottenuto il record dei partecipanti con ben 600 atleti allineati davanti alla Certosa di Calci, luogo di partenza. In classifica assoluta il portacolori del Gs Lucchese Team Promotech è giunto ottavo, nella gara vinta dal giovane Filippo Sodini della Virtus Lucca. Arrivato in solitario in meno di 40’ sull’aspra salita di 9 km e 300 metri, davanti ad Andrea Maggini di Sempre di Corsa di Livorno.

Ha proceduto alle premiazioni il Generale della 46ª Aerobrigata di Pisa Giuseppe Addese. La settimana precedente si era invece corsa la Verdimarathon memorial ”G. Marcoaldi“, giunta alla 25ª edizione.

Non poteva certo mancare il suo ideatore Gian Carlo Chittolini, detto Spino, oggi ds del Gs Lucchese, che per ben venti anni si è fatto carico di questo evento. Nella gara più breve, proprio per onorare lo Spino, suo allenatore, Marco Ercoli si è aggiudicato facilmente la gara. Con un assolo perentorio, già subito dopo lo sparo si è involato, piombando sul traguardo in meno di trenta minuti...

Per la cronaca, bene si è comportato anche Marco Nucci, sempre del Gs Lucchese, giunto in 1h 31’ nella mezzamaratona. Parallelamente alla V.M., a Treviglio, Fabio Ercoli è giunto 4° nella mezzamaratona omonima; sul terzo gradino del podio è salito Giovanni Nucera impegnato nella ultramaratona del Chianti a Siena.