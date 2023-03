Dolce e salato in scena al Real Collegio Tomei e Carrara, show Condi_menti

Il pastry chef Damiano Carrara e lo chef Cristiano Tomei si incontrano domenica 12 alle a “Condi_Menti“, l’edizione zero dell’evento che nasce all’interno di Anteprima Vini della Costa Toscana in programma domenica 12 e lunedì 13 marzo al Real Collegio. “Il diavolo e l’acqua santa”: questo il titolo del confronto tutt’altro che scontato per i due grandi nomi della cucina nazionale e internazionale che, tra una battuta e un assaggio, si scambieranno i ruoli e proporranno uno sguardo dietro le quinte del loro successo. Condi_Menti, con la direzione artistica proprio di Tomei e la partecipazione di Carrara, porta al Real Collegio sette occasioni di confronto - tra domenica e lunedì - con grandi nomi in ambito culinario, enogastronomico e non solo: a Lucca, arriveranno anche lo chef a due stelle Michelin Gennaro Esposito, lo chef stella Michelin Gianfranco Pascucci, lo chef anconetano Errico Recanati, lo scrittore ideatore del BarLume Marco Malvaldi e Michele Marcucci dell’omonima enoteca di Pietrasanta. Con la conduzione di Eleonora Cozzella, agli ospiti si affiancheranno i giornalisti enogastronomici Sara Favilla, Luca Ferrua, Leonardo Romanelli e al fotografo Lido Vannucchi.