Docenti a scuola di fumetto da Caluri

I professori vanno a scuola di… fumetto. Aspettando “Lucca Collezionando“, il festival vintage-pop primaverile, organizzato da Lucca Comics & Games/Lucca Crea, in collaborazione con il Comune di Lucca, dedicato al fumetto, al gioco e allo slow entertainment, che si terrà al Polo Fiere di Lucca il 23 e 24 marzo, ha preso il via un corso dedicato ai docenti, tenuto da Daniele Caluri. Il popolare disegnatore livornese, che ha iniziato la sua carriera al “Vernacoliere“ creando numerosi personaggi di successo, tra i quali spicca in particolare Don Zauker, sarà ospite della fiera ed è autore dell’edizione di quest’anno del poster ufficiale di “Lucca Collezionando“. In tre appuntamenti organizzati alla Biblioteca civica “Agorà”, Caluri guiderà 40 insegnanti nell’uso del fumetto come mezzo didattico. Un ulteriore valido supporto da utilizzare con gli studenti che, con il suo linguaggio universale, è capace di avviare alla lettura i più giovani e, allo stesso tempo, di affrontare i temi proposti dai programmi ministeriali in maniera semplice, efficace e accattivante. I prossimi incontri sono in programma venerdì 8 e venerdì 15 marzo, nella sala corsi della Biblioteca di “Agorà”. Nella foto il primo incontro di venerdì.