Doccia fredda: a Porcari niente finalissima

Niente finalissima. L’atto conclusivo del Torneo internazionale giovanile di Viareggio, il campionato del Mondo di calcio a livello giovanile, si svolgerà allo stadio "Ferracci" di Torre del Lago, così come la gara inaugurale. Come noto da tempo c’è l’indisponibilità dello stadio dei Pini Torquato Bresciani nel capoluogo versiliese. L’obiettivo era portare allo stadio intitolato a Daniele Giusfredi la partita che assegnerà il titolo. Sarà per il 2024.

Il paese famoso per la Torretta e per il suo campo in sintetico comunque ospiterà diverse gare: la prima lunedì 20 marzo alle 15 (sempre stesso orario per tutte le sfide), Torino-Pontedera, con il club piemontese che rappresenta un ritorno dopo gli anni Novanta del precedente secolo, tutto all’insegna di Giovanni Toschi, giocatore porcarese che ha collezionato diversi campionati di serie A in carriera tra anni Sessanta e Settanta, con le maglie di Mantova, Cesena e, appunto, Torino. Giovedì 23, invece, sarà la volta della Fiorentina contro una squadra giapponese. Il 28 e il 30 l’impianto di fronte alle scuole Medie ospiterà rispettivamente un ottavo di finale ed un quarto.

Questa volta non ci saranno, al contrario del 2022, gare del torneo femminile. Nel 2022 la Viareggio Cup è ritornata a Porcari dopo 27 anni. Un beneficio anche economico per la comunità, per l’indotto che genera business. Tanti i ricordi di quei primi anni Novanta: ad esempio un Padova-Torino 1-1, con un certo Alessandro Del Piero con la maglia dei biancoscudati veneti che si stava mettendo in evidenza.

Massimo Stefanini