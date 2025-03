"Dobbiamo superare le discriminazioni"

LUCCAIl protocollo, nonostante ci siano ancora tanti problemi da risolvere, si è rivelato quindi uno strumento molto virtuoso. "In questo anno, anche grazie allo sportello della consigliere di parità – ha commentato Katiuscia Maggini, consigliera pari opportunità della Provincia di Lucca – si è registrata una maggiore sensibilità. Tante le persone che sono venute anche solo per chiedere informazioni, capendo che non devono necessariamente denunciare casi di violenza ma semplicemente informare di una situazione aziendale che, molto spesso, rientra attraverso un contatto diretto. Il protocollo rientra a pieno titolo in questo processo emancipatorio che ci impegniamo a fare con le aziende del territorio, che si sono rivelate molto virtuose. Non so quanto abbia influito a rendere effettiva la tutela, ma credo che questo poco importi quando gli organi deputati a combattere le discriminazioni di genere percepiscono che siamo in cammino su una strada costruttiva. La strada da percorrere è ancora molta e in salita: oggi la discriminazione è sempre più trasversale, c’è bisogno di trovare un compromesso. Importante, anche, incentivare le imprese ad informare e a rendere questi strumenti pubblici, in modo che le persone in difficoltà si avvicinino sempre più agli sportelli".Giulia Prete