Sono state numerose le importanti tematiche affrontate nel corso della mattinata, a partire dalla disparità di genere fino alla violenza sulle donne, sia fisica che psicologica. Alla mattinata di incontro e rappresentazioni hanno partecipato anche Mia Pisano, assessore alla Cultura del Comune di Lucca, Francesco Feola, preside del Liceo Artistico Musicale "Passaglia" e Patrizia Branzanti di U.D.I. – Associazione Unione donne italiane.

"Ogni giorno, e non solo l’8 marzo, dobbiamo ricordarci l’importanza della donna. La donna è il motore del mondo e deve essere sempre celebrata e rispettata - dice Mia Pisano - . È meraviglioso vedere questi giovani studenti che, con passione e impegno, esprimono questo importante messaggio con la loro arte e la loro musica, ossia parte della loro anima. Dobbiamo ringraziare questi giovani studenti che si schierano sempre in prima linea, partecipando a moltissime attività, con passione ed intraprendenza".

"La nostra associazione si impegna ogni giorno per tutelare i diritti delle donne e per salvaguardare le loro figure dai continui pericoli che purtroppo si ritrovano spesso ad affrontare. I temi da portare alla luce sono tanti, tra loro la disparità di salario, la prevenzione e la sicurezza, le continue discriminazioni sul lavoro e in tantissimi altri contesti quotidiani. Noi ogni giorno ci impegniamo e lottiamo contro la disparità e la cultura maschilista rappresentando una reale forma di opposizione e di contrasto alla violenza di genere" aggiunge Branzanti.

La mostra resterà aperta fino a sabato, con orario dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18.30. Le opere esposte sono state realizzate dagli alunni delle classi 2A, 2G e 3B della sezione Artistica del Liceo "Passaglia" ma, alla realizzazione dell’iniziativa, hanno partecipato e collaborato tutti gli studenti della scuola. Durante l’apertura della mostra sarà inoltre proiettato un video realizzato da Fabrizio Gatta.

G.A.