Viola il divieto di avvicinamento alla moglie, nei guai un 46enne

Lucca, 27 dicembre 2023 – Un 46enne residente a Lucca si trova agli arresti domiciliari, in esecuzione di una misura di custodia cautelare, con l’accusa di aver più volte violato il divieto di avvicinamento all’ex moglie. L’ordinaza è stata eseguita dai carabinieri lo scorso 22 dicembre.

Secondo quanto appreso, dopo la separazione con la moglie il 46enne avrebbe cominciato a tempestare l'ex di telefonate e messaggi dal tenore minaccioso. Poi si sarebbe presentato davanti all'abitazione e al luogo di lavoro della donna, costringendola a subire continue scenate, strumentali a ottenere vantaggi di natura economica.

Per questo il 25 agosto scorso, a seguito delle indagini svolte dalla stazione Carabinieri di Lucca, il Gip, ravvisando la pericolosità del comportamento dell'uomo, aveva disposto la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla parte offesa. L'uomo lo avrebbe però violato più volte, in particolare tra il 6 e l'11 dicembre: in particolare si sarebbe avvicinato alla ex moglie sbarrandole la strada e rivolgendole la parola mentre camminava per le vie della città, avrebbe continuando a transitare sotto la sua casa o nei pressi del luogo di lavoro della donna.

Il 46enne è stato poi rintracciato e fermato nel centro storico di Lucca, immediatamente dopo che la ex moglie aveva segnalato l'ennesima presunta violazione del divieto di avvicinamento.