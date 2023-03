Divieto assoluto di utilizzare i cellulari

Su richiesta dell’artista – e sappiamo quanto sia originale ed estroso il Premio Nobel per la letteratura – questo concerto è un “Phone free show”, ciò significa che i telefoni non sono ammessi in sala durante il concerto. Ma come funzionerà il tutto?

Una volta che lo spettatore sarà arrivato nell’area concerto, “Yondr“, compagnia di custodia per telefono, metterà il suo personale dedicato a disposizione del pubblico per aiutare a “sigillare“ il proprio telefono in una custodia chiusa e sicura, che tutti potranno mantenere con sé per tutta la serata.

Cosa si dovrà fare in caso di un’emergenza per poter accedere al proprio telefono? Si potrà sbloccare la custodia del telefono in qualsiasi momento, recandosi in un’area dedicata e segnalata, destinata all’uso del telefono, senza esitare a chiedere aiuto a un membro dello staff di “Yondr“. Ma perché tutto questo? Ed è obbligatorio?

"Avendo sperimentato questa modalità senza telefono – scrivono dalla D’Alessandro & Galli nel comunicato di presentazione – durante i tour recenti, crediamo che crei un’esperienza migliore per tutti i presenti. I nostri occhi si aprono un po’ di più e i nostri sensi sono leggermente più acuti quando perdiamo la stampella tecnologica a cui ci siamo abituati. E sì, è obbligatoria e non negoziabile".

Per i fan di Dylan si tratterà quindi di una esperienza nuova di zecca, probabilmente meglio “digeribile“ da quelli più attempati, per i quali si tratterà di un piacevole ritorno al passato, quando ai concerti si andava solo con gli occhi per vedere, le orecchie per ascoltare e la bocca per cantare. Era meglio? Peggio? Sicuramente è diverso.

p. cer.