Divieti e limitazioni in occasione di Murabilia

In occasione di Murabilia (1, 2 e 3 settembre) dalle 18 del 31 agosto alle 9 del 4 settembre divieto di sosta con rimozione coatta 024 e divieto di transito nel parcheggio di piazza C. Cotenna Leonardi (retro mercato ortofrutticolo, ingresso da via Fabio Filzi). Dalle 8 del 1 settembre 2023 alle 21 del 3 settembre divieto di sosta con rimozione coatta 024”in viale Pacini antistanti via A. Diaz. Dalle 8 del 1 settembre alle 21 del 3 settembre divieto di sosta con rimozione coatta 024 in piazzale Umberto I in 6 stalli di sosta a pagamento lato est.