“Divertimento ma anche sfida E inclusività“

Anche Andrea –a cui, come ha dichiarato, piacciono più le partite che gli allenamenti – e Niccolò, giovanissimi atleti del Baskin, ringraziano. Erano accompagnati dall’allenatrice e atleta Valentina Volpini (nella foto) che si occupa insieme a Simona Querci del gruppo di 45 ragazzi. La “base“ è il Pala Cavanis di Porcari e l’obiettivo è crescere sempre nella direzione di sport e inclusività. “Al Campionato Toscano quest’anno siamo arrivati sul podio, terzi – dice Valentina, mentre a sottolineare arriva puntuale il gesto del numero tre della mano di Niccolò –. E’ stata una grandissima soddisfazione, c’è passione, divertimento e sfida in ogni appuntamento, questo è sport a tutti gli effetti, inclusivo per tutti perchè vede a fianco normodotati e non, un grande valore aggiunto“.