Disturbi alimentari, l’intervista a un’esperta

Per comprendere l’importanza di una sana alimentazione abbiamo intervistato la dottoressa Elisa Notini.

Quanto è importante l’alimentazione? "L’alimentazione è fondamentale e dobbiamo cercare di introdurre tutto quello che ci serve per crescere. Frutta e verdura, fonti di vitamine, sali minerali e fibre. Seguono i cereali, fonte di energia, le proteine che sono nella carne, nel pesce e nelle uova, i grassi, sia animali che vegetali e i dolci".

Abbiamo sentito parlare di disturbi alimentari: in cosa consistono? "Sono legati al rapporto che noi abbiamo con il cibo e spesso chi ne soffre ha una visione distorta del proprio corpo. Nell’anoressia c’è la ricerca di un dimagrimento continuo che porta a non mangiare, a fare tantissimo esercizio fisico, ad assumere farmaci e ad indursi il vomito. La bulimia è caratterizzata da delle grandi abbuffate seguite dall’induzione di vomito per i sensi di colpa. Interessano principalmente gli adolescenti, soprattutto le femmine che cercano di modificare il corpo per adeguarlo ai canoni estetici".

Come mai l’immagine che abbiamo di noi spesso non corrisponde alla realtà? "L’immagine che ognuno ha di sé dipende dall’autostima e dalla serenità personale che ci permettono di essere persone equilibrate capaci anche di accettare le nostre imperfezioni".