"Discarica abusiva a Capannori: Dov’è l'attenzione del Comune?"

Di tutto e di più. "Tubi di eternit, copertoni d’auto, cumuli di rifuti, auto abbandonate, plastica dappertutto, materiale edile di risulta. Una vera e propria discarica abusiva a cielo aperto e ben visibile a tutti nel Compitese, ad un chilometro dalle sponde del Lago della Gherardesca a ridosso della zona di lancio dei paracadutisti". E’ quanto affermano i consiglieri comunali della Lega Salvadore Bartolomei, Ilaria Benigni, Giuseppe Pellegrini, Gaetano Spadaro, Domenico Caruso e il militante Vasco Ricci. "Il punto su cui insistono i rifiuti - affermano - si trova all’interno dell’area Ramsar, una zona sensibile e vulnerabile per le acque, ma anche per habitat di flora e fauna caratteristiche in particolare per gli uccelli acquatici e le loro migrazioni".

"Tutto ciò è grave - proseguono - proprio perché zona di pregio. Che senso ha vantarsi di essere un comune riciclone, ostentare i riconoscimenti per la politica zero waste, sbandierare il vessillo della raccolta differenziata, lanciare crociate contro i piatti di plastica se poi tutto rimane nell’ambito del marketing e non si fa nulla per l’ambiente? Qual è l’effettivo grado di tutela del territorio a Capannori se non si agisce prontamente? L’assessore Del Chiaro dovrebbe girare di più sul territorio".

Ma. Ste.