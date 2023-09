Disagi per i pendolari Lucca-Firenze “Raddoppio entro un anno e mezzo“

Disagi al moltiplicatore per i pendolari Lucca-Firenze che, con i cantieri (e la soppressione dei treni veloci) partendo alle 7.20 non riescono a entrare in ufficio puntuali per le 9. Due ore di viaggio, come aveva sottolineato anche il consigliere regionale della Lega Massimiliano Baldini a cui oggi replica l’assessore regionale ai trasporti Stefano Baccelli. “Stiamo lavorando per ammodernare la linea Lucca-Firenze, i disagi dovuti ai cantieri sono gestiti e costantemente condivisi con RFI - spiega Baccelli - . Appena una settimana fa, lo scorso 4 settembre, si sono conclusi gli importanti lavori sulla Pistoia-Montecatini. Senza perdere un momento, Rfi ha quindi concordato e dato avvio a un intervento fondamentale per l’ammodernamento della linea Pistoia-Lucca: il rinnovo dei binari per circa 5 km nel tratto compreso tra Pescia e Montecarlo San Salvatore. Sebbene tali attività – il cui termine è previsto già entro il mese di ottobre – abbiano luogo in orari notturni, la presenza del cantiere temporaneo su una linea ferroviaria costituita da un binario unico impone una diversa gestione degli incroci dei treni, da cui possono derivare disagi, che la rimodulazione dell’offerta – con i bus sostitutivi e la comunicazione resa in stazione, in app e a bordo– mirano a prevenire e contenere".