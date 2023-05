Diritti e discriminazioni La parola ai giovani

I diritti e le discriminazioni sono tematiche che sempre di più entrano a far parte della discussione e della riflessione giovanile, in quanto argomenti che stanno molto a cuore alle nuove generazioni. Su questi due importanti temi è stato realizzato un questionario anonimo, promosso dall’Osservatorio dei diritti della Città di Lucca con il supporto di Simurg Ricerche, dal nome "Diritti e discriminazioni: l’opinione dei ragazzi e delle ragazze di Lucca": uno strumento di ricerca che ha coinvolto più di 400 ragazzi, la maggior parte studenti con un’età inferiore ai 22 anni.

Si è registrato un campione vasto e rappresentativo che permette di delineare un quadro indicativo e complessivo della situazione, fornendo i giusti strumenti per una riflessione e per poter intraprendere concrete strategie per migliorare la situazione. Perché è proprio questo l’obiettivo principale dell’Osservatorio: combattere le discriminazioni per vivere in maniera migliore, promuovendo la tutela dei diritti fondamentali.

I risultati del questionario sono stati presentati alla nuova sede della Croce Rossa di Lucca, da Silvana Sechi, coordinatrice dell’Osservatorio dei diritti, Marta Bonetti, sociologa che ha realizzato il progetto, e da Silvia Verzani, in rappresentanza della Croce Rossa di Lucca. La ricerca ha rivelato le opinioni dei giovani che hanno partecipato all’iniziativa, rispetto alle diverse forme con cui le discriminazioni si presentano – per genere, origine etnica, religione, salute, identità di genere e orientamento sessuale – oltre gli eventuali episodi discriminatori che vengono da loro subiti nella vita quotidiana e i possibili interventi di miglioramento della condizione giovanile.

Oltre il 60% di chi ha risposto al questionario ritiene che le discriminazioni rappresentino un problema a Lucca e che, in generale, gli italiani non siano abbastanza accoglienti con i migranti stranieri: le persone straniere sono ritenute il gruppo più esposto alle discriminazioni, seguiti – ma a una certa distanza – dalle persone omosessuali e transgender. Dai risultati del questionario risulta inoltre che gli episodi di discriminazione sono diffusi, molti dei quali proprio a scuola, e tra le principali cause troviamo l’essere straniero, ma anche l’orientamento sessuale e l’aspetto fisico esteriore.

I giovani che hanno risposto al questionario ritengono inoltre che debbano essere lo Stato, la scuola e la famiglia a dover intervenire contro le discriminazioni. Oltre a questo, dai risultati del questionario si evince una particolare apertura dei giovani verso le differenze e la volontà di voler superare gli stereotipi, i pregiudizi e le disuguaglianze, ottenendo un proprio posto sicuro nel mondo.

Giulia Alberigi