Dirigente settore urbanistica Il Comune cerca una risorsa

Pubblicato l’avviso del comune di Lucca per l’assunzione a tempo pieno e determinato di un dirigente del settore urbanistica. L’avviso è consultabile sul sito del Comune. Domande solo sul portale InPA entro il 28 agosto. E’ stato pubblicato l’avviso per la copertura di un posto a tempo pieno e determinato di dirigente del settore urbanistica. Tra i requisiti per l’ammissione è richiesta la laurea in architettura, ingegneria civile, ingegneria edile, ingegneria edile-architettura, ingegneria per l’ambiente e il territorio, pianificazione territoriale e urbanistica, pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale, politica del territorio, urbanistica (vecchio ordinamento), oppure una laurea specialistica o magistrale equiparata (nuovo ordinamento). Sono richieste, inoltre, tutta una serie di condizioni specifiche legate alla qualificazione e all’esperienza professionale pregressa.

L’avviso completo è consultabile sul sito www.comune.lucca.it in “Selezioni e bandi di concorso- Concorsi e selezioni”. Le domande potranno essere presentate esclusivamente attraverso il portale del reclutamento InPA entro il 28 agosto.