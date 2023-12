Dirigente accusa di furto dipendenti. Scatta la denuncia per minacce

Prima li accusa di aver rubato alcuni computer, poi ci sarebbero state anche minacce, nemmeno troppo velate. Una vicenda che vede protagonisti un dirigente di una ditta di Altopascio e alcuni lavoratori, rappresentanti sindacali. Tutto ciò sarebbe avvenuto nel maggio scorso ma è emerso adesso a seguito di una denuncia presentata ai carabinieri della Compagnia di Lucca. Ci fu una riunione in cui si parlò di episodi di sottrazione di materiale dall’impresa e in quella circostanza due esponenti delle Rsu sarebbero stati accusati di furto e minacciati. L’esposto è firmato da quattro persone, anche i rappresentanti delle altre sigle sindacali. Il dirigente, secondo l’esposto avrebbe anche affermato che in passato certe questioni lui le avrebbe risolte non attraverso la conciliazione e di possedere un’arma. E’ stato proprio questo ad intimorire i due sindacalisti, i quali hanno anche lamentato problemi psicologici. Così si sono rivolti all’avvocato Ilenia Vettori, molto conosciuta nella Piana e hanno formalizzato la denuncia. Il reato ipotizzato è quello di minacce e diffamazione. Siamo ancora però nella fase delle indagini e quindi bisognerà attenderne gli sviluppi. La vicenda finirà sui tavoli della Procura della Repubblica.

Solo dopo questo iter si capirà se ci sarà l’archiviazione oppure se quanto accaduto finirà nelle aule di un Tribunale per accertare le eventuali responsabilità. Una storia molto delicata che ovviamente deve essere trattata con la massima cautela, anche perché se fossero confermate le accuse, saremmo di fronte a questioni di una certa gravità.