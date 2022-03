Lucca. "Dipendente di un calzaturificio insultata e messa in punizione"

Lucca, 8 marzo 2022 - I carabinieri sono intervenuti in un calzaturificio di Segromigno in Piano a Capannori (Lucca) dove una dipendente ha prima subito violenza verbale e, successivamente, è stata messa in punizione da un capofabbrica davanti al resto del personale.

Lo riferisce la Cgil di Lucca. A chiamare il 112 è stato un sindacalista della Cgil che ha ricevuto una segnalazione dall'interno dello stabilimento. E al termine della scenata la donna, umiliata e in lacrime, sarebbe stata messa in punizione in un angolo della fabbrica. "Un episodio - riferisce sempre la Cgil - che non sarebbe il primo del genere avvenuto nello stabilimento".

Sarebbe stata la stessa dipendente a telefonare al sindacalista, che si occupa del settore calzaturiero, il quale a sua volta ha chiesto l'intervento dei carabinieri e si è recato direttamente sul posto.

Il sindacato ha proclamato immediatamente uno sciopero fino al termine della giornata.

L'azienda

Successivamente è arrivata la versione dell'azienda secondo la quale si sarebbe trattato di un semplice diverbio tra supervisore e dipendente, senza minacce né offese di sorta. Saranno i carabinieri a chiarire esattamente cosa sia accaduto ed eventuali responsabilità.