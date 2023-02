Dipendente batte in tribunale Snaitech

Una diatriba lungo un anno, ma alla fine la lavoratrice ha avuto ragione ottenendo una sentenza favorevole da parte del tribunale del lavoro di Lucca.

La lavoratrice soffriva di problemi di salute che le impedivano di usare la voce in modo continuativo, e per questo il suo lavoro era stato diviso tra il call center (sua mansione originale) e il back office. Poi a gennaio 2021 la riorganizzazione del Centro Servizi Snaitech di Capannori, che la ricollocava unicamente al call center, fino a che, a maggio 2021, la donna non ottiene un certificato medico che limita il suo orario di lavoro al telefono a due ore al giorno.

A novembre la donna è stata costretta a prendere un congedo parentale di quattro mesi a causa di gravi problematiche familiari, legate alla salute della madre disabile.

Al suo rientro, a febbraio 2022, Snaitech inizia a farle pressioni, spingendola a scegliere tra le dimissioni e il trasferimento in un’agenzia di scommesse. Il 28 aprile, le parti siglano un accordo per il cambio di orario di lavoro, in modo che comprenda anche giorni festivi. A maggio arriva comunque una richiesta formale di trasferimento, con destinazione ippodromo di Montecatini, soluzione che avrebbe messo in difficoltà la lavoratrice per la cura della madre disabile. Rifiutata anche questa proposta, a giugno arriva una nuova richiesta, questa volta sotto la stessa azienda, ma a Roma. E stavolta arriva anche un ultimatum: o entrava in servizio a Roma entro il 1° luglio, o avrebbe dovuto trovarsi un altro lavoro.

Si è reso così necessario un passaggio per vie legali con l’assistenza dell’avvocato della Filcams Cgil Lucca, che la porta al primo successo nell’aula del Tribunale del Lavoro di Lucca l’11 novembre 2022. Da quel momento, la donna viene lasciata a casa, seppur stipendiata, in attesa del ricorso presentato dall’azienda, che ha portato lo scorso 11 gennaio alla conferma dello stesso verdetto.

Secondo il tribunale, Snaitech non avrebbe presentato una documentazione che attestasse le stringenti ragioni tecniche, organizzative e produttive che avrebbero richiesto il trasferimento della dipendente in questione.

È stato contestato anche il mancato tentativo del datore di lavoro di conciliare i propri interessi con la salvaguardia economica, e soprattutto di condizioni di vita accettabili per il contesto familiare della dipendente.