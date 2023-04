Diodato special guest con Robbie Williams Super concerto il 28 luglio sugli spalti

Lucca Summer Festival annuncia Diodato come special guest per il concerto di Robbie Williams. L’artista valdostano si esibirà prima della performance dell’ex Take That, al Balilla, nella data del 28 luglio. Riconosciuto tra i cantautori più raffinati e apprezzati del nuovo panorama musicale italiano, Diodato prosegue il suo viaggio live per ricongiungersi al suo pubblico e per arricchire il futuro da costruire insieme, canzone dopo canzone, compiendo insieme uno straordinario percorso musicale tra i suoi più grandi successi, brani di repertorio e le nuove canzoni estratte dal suo quarto album di inediti “Così speciale” (Carosello Records), pubblicato il 24 marzo e che sancisce il ritorno di uno degli artisti più amati degli ultimi anni e tra i più premiati della storia della musica italiana. È già in radio “Occhiali da sole”, il nuovo singolo estratto proprio dall’album “Così speciale”, che racconta l’inevitabile clash tra le diverse aspettative di una vita, le nostre proiezioni e quelle delle persone che ci amano e ci osservano nel tentativo di proteggerci. Dunque un perfetto connubio tra la voce elegante e sofisticata di Diodato e l’energia trascinante di Robbie Williams.