Dio a me ha dato la collina", Margherita Loy parla della sua opera alla Libreria La Penna" Margherita Loy parla del suo libro "Dio a me ha dato la collina" alla Libreria sopra La Penna di Lucignana. Un dialogo su come ritornare alla natura e su come il bosco sia energia, semplicità e mistero. La protagonista dovrà imparare ad ascoltare.