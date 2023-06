Difficoltà per la mensa solidale "Sempre più persone in crisi Abbiamo bisogno di aiuto"

"Aiutaci ad aiutare". E’ lo slogan della mensa della Solidarietà di Segromigno Monte, nel capannorese, che cerca nuovi volontari. Un luogo dove chi è in difficoltà trova un pasto caldo e dove nessuno fa domande. Nata diversi anni fa, questa iniziativa è portata avanti con grande spirito di sacrificio per aiutare il prossimo. Ma le persone bisognose sono aumentate in maniera esponenziale. Così come le difficoltà. Basti pensare che domenica scorsa c’erano 90 ospiti a tavola. Tanti. Ma il problema è rappresentato dal fatto che il numero è più o meno lo stesso anche durante la settimana. Pandemia e congiuntura economica sfavorevole in questa fase storica, le ragioni per cui si vedono anche persone che fino a qualche anno fa non avevano alcun problema. "Spesso ci domandano come poter contribuire – spiega Paolo Cecchini, uno di coloro che si impegnano a fondo per questa iniziativa – e per me viene spontaneo rispondere: con quello che puoi donare. Abbiamo bisogno di prodotti alimentari come pasta (preferiamo tagliata che è più semplice da sporzionare), tonno in scatola, olio di oliva o semi, legumi vari, pomodoro, passata o pelati o polpa.

Abbiamo bisogno di aiuto nel recuperare i prodotti dai vari benefattori. Ma soprattutto di volontari. Ce ne sono attualmente 49, che attivamente dedicano una domenica al mese a questa iniziativa. Da quando siamo partiti si sono aggiunte alcune persone, altre purtroppo ci hanno lasciato. Vogliamo far sapere a tutti – prosegue Cecchini - che questa realtà è importante perché aiuta direttamente e immediatamente, senza limiti o pregiudizi, chi è in difficoltà. E questo è un fatto fondamentale. Noi vogliamo far conoscere a tutti chi siamo e cosa facciamo, con lo scopo di avvicinare i giovani a questa attività di solidarietà e dare modo di avere un passaggio di consegne a chi potrà portare avanti quanto creato, sicuramente migliorandolo, un ricambio generazionale per allungare la catena della solidarietà. Domenica scorsa, 28 maggio, gli ospiti sono stati 90. Un numero veramente alto che purtroppo vediamo essersi stabilizzato anche durante la settimana.

Abbiamo cucinato come sempre quello che ci viene donato dai nostri benefattori. Il menù era costituito da pasta alle verdure, pollo e insalata di fagioli, pane e frutta abbondante. Grazie davvero di cuore a tutti quanti. Ci continuate a dare lo stimolo ad andare avanti". Un’opera lodevole che fornisce un servizio gratuito che fa bene anche allo spirito di chi lo offre e di chi ne usufruisce.

Massimo Stefanini