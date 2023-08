Difficile recupero di tre escursionisti in difficoltà sulle Apuane

Difficile salvataggio domenica sera del Soccorso Alpino e speleologico di Massa per tre escursionisti di Lucca sul sentiero 167 del picco di Navola sulle Alpi Apuane. I tre mentre stavano scendendo a valle hanno perso il sentiero e si sono bloccati, con l’arrivo del buio, in una zona molto impervia caratterizzata da tracce di sentiero e tagli di cava. Per raggiungerli si sono rese necessarie delle calate all’interno del canalone, che poi è stato risalito per uscire sul versante opposto dov’erano i tre. I tecnici hanno provveduto a raggiungerli e, dopo averli messi in sicurezza, li hanno calati nel canalone per poi farli risalire tramite corde fisse e manovre alpine. Una volta terminate le operazioni, gli escursionisti - che avevano solo una pila frontale e che non erano attrezzati per affrontare la notte - sono stati riportati su sentiero e sono stati riaccompagnati a valle.