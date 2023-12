Difendersi dai criminali. I consigli della Polizia

Si avvicinano le feste, le uscite pomeridiane alla ricerca dell’occasione o dell’ultimo regalo e i viaggi dai parenti. Proprio in questi periodi aumentano sensibilmente i furti in abitazione, e la questura di Lucca ha voluto stilare una sorta di vademecum per tutti i cittadini. Una lista di comportamenti e accorgimenti per ridurre sensibilmente il rischio di trovarsi la casa svaligiata nei giorni di Natale. "Gli autori sono solitamente in “trasferta” cioè vengono da fuori città, si trattengono alcuni giorni, visitano il maggior numero di case possibili e vanno via - spiega la dirigente Roberta Frangiosa -. Si muovono in treno, battendo principlamente le zone intorno alla ferrovia. Solitamente si muovono in gruppi da almeno due o tre persone con i complici che fanno da “palo”. Non sono fortunatamente autori violenti, nel senso che anche quando sono stati scoperti dai proprietari di casa si sono allontanati senza commettere atti di forza.Solitamente arrivano in città durante la mattinata e fanno sopralluoghi per poi tentare i colpi nel primo pomeriggio o serata, quando presumono che i proprietari di casa siano a passeggio o al lavoro". Dopo aver tracciato il modus operandi dei ladrada appartamento, sono stati indicati una serie di comportamenti da seguire e alcuni da abbandonare per la sicurezza in casa.

"Chiudere sempre porte e finestre - spiegano -, stando attenti alle tubature esterne che posso fare da “scala“. Installare un allarme rumoroso può essere un grande deterrente, così come la videosorveglianza, così come lo spioncino per vedere chi si aggira per il condominio. Se possibile non lasciare la posta nella cassetta o le luci spente per lunghi periodi, magari quando si è in vacanza, facendo magari passare un parente o un vicino a ritirarla e dare segni di persone in casa. Sconsigliato anche postare foto sui social network mentre si è in vacanza, che potrebbe essere un segnale chiaro. Un altro punto chiave è quello di non lasciare beni preziosi o oro in casa, specialmente non nella camera da letto, classico luogo dove vengono portati via oggetti di valore e il primo dove i ladri vanno a cercare".

La Polizia ha anche mostrato una serie di oggetti rinvenuti da ladri fermati negli scorsi mesi, da cacciaviti a martelli, passando per torce, walie talkie e finissimi congegni per scassinare le porte, capace di essere incastrati sotto le suole delle scarpe, in modo da diventare invisibili.

Iacopo Nathan