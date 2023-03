Difendersi dagli “hacker“ Le aziende a... lezione

Come possono difendersi le aziende dal dilagare del “cyber crime“? Quali sono le tecnologie e i comportamenti adeguati a prevenire intrusioni e sottrazioni di dati? E, in caso di attacco andato a segno, come gestire al meglio la situazione? Domande attualissime alle quali darà risposte l’incontro previsto domani alle 15 a palazzo Bernardini 41 (ma è possibile anche il collegamento da remoto) per iniziativa di Confindustria Toscana Nord, in collaborazione con Polizia di Stato e Schneider Electric, nell’ambito delle attività promosse dal Digital Innovation Hub Toscana.

Gli attacchi degli hacker ai sistemi informatici sono in costante crescita: a livello nazionale le denunce sono aumentate nel 2022 del 45% e di queste più della metà provengono da piccole e medie imprese del manifatturiero e dei servizi, le vittime preferite dei ricatti dei ransomware. Dati, peraltro, che si ritiene siano sottostimati perché alcune imprese anziché denunciare preferiscono pagare il riscatto dei dati sottratti: una scelta che significa però scivolare verso la reiterazione degli attacchi e delle richieste di denaro.

In Toscana il Centro Operativo per la sicurezza Cibernetica della Polizia Postale fornisce a imprese, associazioni ed enti con cui ha sottoscritto protocolli d’intesa ad hoc - fra questi anche Confindustria Toscana Nord, che a sua volta informa le imprese socie - aggiornamento costante sugli allarmi lanciati dalla Polizia Postale nazionale: nel 2022 le segnalazioni sono state 1.153 e gli attacchi verificati 51, per il 90% ransomware.

Dopo i saluti del Presidente di Confindustria Toscana Nord Daniele Matteini e del Questore di Lucca Dario Sallustio, interverranno al convegno di domani Lorena La Spina, Primo Dirigente della Polizia di Stato, Dirigente del C.O.S.C. Polizia Postale e delle Comunicazioni Toscana; Francesco Verduci, Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato, Vice Dirigente del C.O.S.C. Polizia Postale e delle Comunicazioni Toscana Sicurezza informatica; Umberto Cattaneo, Europe Cybersecurity Business Consultant Leader per Schneider Electric.

La partecipazione - sia di persona che online - è libera, ma è necessario iscriversi preventivamente attraverso una email a: [email protected]