Difendere Lucca Raccolta cibo domani nella sede di via Pisana

Difendere Lucca organizza per domani, sabato 25 febbraio, la consueta raccolta alimentare, a sostegno delle famiglie lucchesi in difficoltà. Il servizio offerto gratuitamente dal movimento verrà fornito nella nuova sede in via Pisana 25, a Sant’Anna, dalle ore 15 alle ore 17.

“Raccogliamo generi a lunga conservazione - scrive Difendere Lucca - come pasta, legumi, passata di pomodoro, olio, sale, farina, tonno e scatolame vario. Raccogliamo anche prodotti per l’igiene personale e alimenti per i bambini. Chi volesse aiutare la raccolta può contattarci al numero 327.3607777 o tramite mail a [email protected], o sui nostri canali social. I nostri volontari sono a disposizione per il ritiro della donazione anche a domicilio”.