“Difendere Lucca“ ha consegnato altri aiuti in Emilia Romagna

Domenica scorsa Difendere Lucca ha effettuato un nuovo viaggio in Emilia Romagna, dove ha consegnato aiuti raccolti nella propria sede di via Pisana 25, a S. Anna. “Abbiamo trasportato 500 kg di beni alimentari e per l’igiene personale. Un piccolo aiuto per le popolazioni colpite per il quale abbiamo ricevuto un grande grazie da parte dei volontari attivi sul campo”. Anche stavolta gli aiuti sono stati portati al centro di smistamento di Cesena, gestito dalla onlus Sol.id.; Difendere Lucca ha poi messo a disposizione il proprio mezzo di trasporto per uno spostamento logistico nel centro raccolta di Conselice, nel ravennate.