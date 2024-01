Difendere Lucca e Pd, botta e risposta

"Chiediamo alla città uno sforzo di solidarietà: tornare a votare finché non sia il Pd a vincere le elezioni comunali": è questa la proposta provocatoria del gruppo consiliare di Difendere Lucca. "L’attuale opposizione non si è ancora ripresa dalla sconfitta elettorale - si legge in una nota - : non riesce ad accettare di aver governato male, né che i lucchesi abbiano scelto lo schieramento opposto. La maggioranza che – in teoria – non solo ha il diritto, ma anche il dovere di realizzare le proprie idee su mandato dei cittadini". "La democrazia del Partito democratico e dei suoi alleati è chiara: gli altri possono vincere le elezioni, ma non possono governare - aggiunge la nota - . Questa mancata accettazione del principio dell’alternanza sta logorando la sinistra lucchese, sull’orlo di una crisi di nervi. Solo così si spiegano le polemiche quotidiane su tutto quello che dice o fa la maggioranza. Siamo ormai fuori dalla dialettica politica: siamo alla patologia". "Prima che il malato si aggravi irrimediabilmente - conclude - chiediamo alla città un gesto di solidarietà: torniamo a votare, e facciamolo finché non uscirà dall’urna un voto chiaro per il Pd. Ridiamo un ruolo a poveri consiglieri che si vedevano già assessori, agli ex candidati sindaco già al capolinea politico, agli ex monopolisti degli incarichi pubblici. Lucchesi, mettetevi una mano sul cuore: accettate di tornare a votare".

A stretto giro arriva la replica del Pd: "Non meriterebbero risposta le lamentele di chi non capisce che a perdere ogni volta che Lucca finisce sulla cronaca nazionale per certe figuracce non è il Pd, ma tutta la città. Quello del finanziamento al festival di un partito della maggioranza (L’Augusta, ndr) è un conflitto d’interessi palese e il Partito Democratico ne ha informato i cittadini lucchesi. Comprendiamo le continue difficoltà degli assessori Pisano e Barsanti, che hanno portato più problemi che risultati, ma ad ognuno il proprio ruolo e Difendere Lucca se ne faccia una ragione senza piagnistei sulla stampa se portiamo avanti il nostro ruolo di opposizione in modo deciso e puntuale. La vittoria elettorale non dà il diritto di mettere a tacere tutti gli altri, perché la possibilità di criticare le scelte di chi governa è il sale della democrazia. Non ci pare difficile da capire".