Dieci steward e un addetto alle pulizie

10 steward per eventi, in possesso dei requisiti previsti dal D.M. 13/08/2019. L’orario di lavoro può essere part time o full time, giornaliero o su turni che includono il notturno, i festivi e i fine settimana. Necessari: patente B, capacità di lavorare in squadra, doti di comunicazione col pubblico, empatia e flessibilità. Preferibili: esperienza nella mansione, conoscenza dell’inglese parlato o di altra lingua straniera, essere automuniti. Graditi: attestato primo soccorso e uso defibrillatore. Conoscenza lingua inglese. Per candidarsi scrivere mail a: [email protected]

1 addetto/a alla pulizia delle camere, aiuto nelle pulizie delle camere e di altri locali e loro organizzazione. Richiesta minima esperienza. Lavoro Part time e full time , nel fine settimana. Durata contratto: da aprile a metà novembre 2025. Gradito HACCP. Richiesta conoscenza lingua inglese livello A1/A2. Contattare l’azienda nella fascia oraria 11-16 Tel. 3349746531.