Dieci sacchi di plastiche. E’ la raccolta dei volontari

Non erano tanti, solo in otto. Ma il gesto è esemplare e merita di essere valorizzato. Le associazioni paesane di Pontetetto hanno organizzato un momento di attenzione al territorio con la raccolta delle plastiche lungo via di Villa Altieri e via di Ronco (Vicopelago-San Donato-San Concordio-Pontetetto).

“Lo spirito con cui organizziamo questi eventi – così Andrea Nannini – è quello di sensibilizzare sul rispetto dell’ambiente e creare senso civico, cercando di avere sempre più adesioni. Martedì, grazie anche al supporto della polizia municipale e di Sistema Ambiente, abbiamo riempito più di dieci sacchi di rifiuti in via di Ronco e dintorni. Ci sono ancora tanti, troppi abbandoni. Oltre a chi getta bottiglie, gratta e vinci e altro, ci sono quelli che abbandonano i sacchi pieni, ne abbiamo recuperati diversi“. E’ il terzo sopralluogo anti plastiche che queste associazioni hanno compiuto nel tempo, altri hanno preso di mira via delle Gardenie e via di Vicopelago“. “Purtroppo – sottolineano i volontari – assistiamo a gesti di inciviltà a cui rispondiamo con il nostro impegno“. Un impegno proficuo e, appunto, esemplare.

“Ringraziamo Sistema Ambiente che ci ha affiancato e fornito l’attrezzatura – evidenziano – e anche la polizia municipale. Sarebbe importante però che ci fossero di supporto i vigili del nucleo ambientale. Solo loro, secondo quanto ci è stato detto, possono aprire i sacchi e intercettare eventuali tracce, scontrini o altro, che possano condurre a chi ha gettato i rifiuti“. Nell’occasione i cittadini hanno individuato anche particolari situazioni di degrado, discariche abusive vere e proprie, che hanno segnalato alla polizia di prossimità. Chi volesse partecipare a queste iniziative di amore per l’ambiente può contattare Andrea Nannini, presidente Associazione Pons Tectus, al numero 335 6802899.

Laura Sartini