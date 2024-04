Dieci milioni per i negozi. Risorse contro la stagionalità

Un plafond da 10 milioni di euro, destinato a sostenere le imprese in questa delicata fase storica: ecco il contenuto della convenzione siglata da Confcommercio e Castagneto Banca 1910 e rivolta a tutte le aziende della provincia di Lucca iscritte all’associazione. I termini dell’accordo sono stati presentati ieri a Palazzo Sani dal direttore di Confcommercio Lucca Massa Carrara Sara Giovannini e dal responsabile area credito Massimo Gandini. Per Castagneto Banca 1910 – che aprirà a breve uno sportello in piazza San Michele – erano presenti invece il responsabile area mercato Luigi Ghelardini, il capo area Lucca Pisa Gianluca Marini e il titolare della filiale di Lucca Cristiano Casarosa.

"Dopo tanto tempo – ha spiegato Giovannini – abbiamo una banca che apre uno sportello fisico in città ed è un bel segnale. Con loro abbiamo un rapporto che viene da lontano e con questa iniziativa si mira a aiutare le imprese sul territorio attraverso uno strumento che va incontro ai problemi legati alla stagionalità: siamo molto contenti".

La convenzione sarà finalizzata a erogare servizi per l’operatività di conto corrente e del Pos, alle migliori condizioni di mercato; per quest’ultimo, il Pos appunto, è previsto un canone di noleggio terminale gratuito per 12 mesi. Prevista anche l’erogazione di finanziamenti a medio termine finalizzati a investimenti e gestione della liquidità, con durata 36 mesi tasso fisso a partire dal 6 per cento, senza spesa di istruttoria da parte della banca e intermediario di garanzia Confcommercio, attraverso il suo Centro Fidi Terziario. La convenzione prevede inoltre finanziamenti finalizzati alla gestione dei fornitori, in modo da far fronte al periodo dell’anno in cui l’azienda registra incassi minori meno (il cosiddetto sostegno alla stagionalità), con durata di 6 mesi, anche questi con spese di istruttoria pari a zero.

Per tutte le informazioni, è possibile contattare i numeri 338 2478985 (Massimo Gandini) o 349 8191064 (Alessandro Zumbo) di Confcommercio. Come detto, Castagneto Banca 1910 aprirà entro breve un ufficio di rappresentanza dotato di Atm evoluto per prelievi, versamenti contanti e assegni e altre operazioni bancarie, come bonifici, e un caveau per cassette di sicurezza fruibile h24, ubicato in piazza San Michele 42/43, che va ad aggiungersi alla filiale già presente in viale Europa 797/D.

Per ogni informazione è possibile contattare la banca al numero 0583 1747655.

Fabrizio Vincenti