Dieci milioni agli artigiani. Accordo tra Cna e banca

Dieci milioni di euro a finanziamento agevolato per gli artigiani delle nostre zone: ecco il risultato dell’accordo siglato tra Castagneto Banca 1910 e le Cna di Lucca, Livorno, Pisa, e Grosseto a favore degli iscritti dell’associazione. A presentare i termii dell’accordo sono stati: il responsabile area mercato della banca Luigi Ghelardini, il capo area Pisa-Lucca, Gianluca Marini, il direttore della filiale di Lucca, Cristiano Casarosa, il direttore di Cna Lucca Stephano Tesi , Chiara Di Sacco, amministratrice di FinartCna e Jaira Veracini, consulente FinartCna sul territoro.

L’istituto di Castagneto Carducci ha messo a disposizione un primo plafond di 10 milioni di euro per finanziamenti, liquidità, acquisto scorte o altre esigenze finanziarie, destinati agli associati Cna. ma banca è comunque già disponibile a mettere a disposizione altri fondi. "Cna ha chiesto alla banca di fare il massimo sforzo possibile per accompagnare le imprese del territorio in questo particolare contesto economico – ha spiegato Stephano Tesi – e l’istituto ha risposto positivamente. Insieme possiamo adesso dare un contributo per il rilancio delle aziende che hanno sede a Lucca e sulla costa Toscana. A seconda dei settori di attività, le esigenze finanziarie delle imprese sono diverse ed i nostri uffici credito potranno analizzare come meglio supportarle. Condizioni riservate, istruttorie gratuite e veloci sono gli impegni su cui questa azione farà la differenza".

La caratteristica che spicca maggiormente, consiste nel fatto che la banca assorbe totalmente i costi della garanzia del fondo centrale e quelli di istruttoria, un punto a vantaggio in un momento in cui il credito stenta a essere erogato. L’associato potrà accedere a finanziamenti con durate che vanno da tre a cinque o sette anni per importi minimi da 50mila euro. I finanziamenti a tre anni e cinque anni saranno con tasso fisso, quelli a sette avranno un tasso variabile. I tassi terranno conto del merito creditizio del cliente richiedente.

"I rapporti con Cna sono sempre stati ottimi - ha aggiunto Luigi Ghelardini - e confrontandoci costruttivamente con la direzione abbiamo ritenuto opportuno dare nuova linfa alle piccole medie imprese del territorio, cercando di mettere a disposizione le migliori condizioni possibili per favorire il rilancio delle aziende locali".

Fabrizio Vincenti