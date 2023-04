Dieci donne pronte a darsi un futuro Confcommercio attiva un percorso per chi è stata vittima di violenze

Uscire dalla spirale di violenza si può, soprattutto se, un passo dopo l’altro, si torna a camminare lungo un percorso di autonomia, anche economica. Nasce da qui il progetto formativo realizzato da So. Ge. Se. Ter – agenzia formativa di Confcommercio province di Lucca e Massa Carrara – in collaborazione con l’Associazione Luna e l’Associazione Consulenza per la Famiglia, grazie ad un contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca nell’ambito del bando Io sono l’altro.

“Conoscere, apprendere, agire“, è uno strumento concreto per agganciare socialità e il mondo del lavoro: 40 ore di “lezione“ su come presentarsi a un colloquio, come preparare un curriculum, come proiettarsi sulle opportunità di impiego per dare una svolta vera alla propria vita. L’iniziativa è stata presentata ieri mattina a Palazzo Sani dalla direttrice di Confcommercio Sara Giovannini, dalla presidente dell’associazione Consulenza per la Famiglia Patrizia Giannoni, delle operatrici dell’Associazione Luna Chiara Allegrini e Giulia Panconi; della presidente del Gruppo Terziario Donna Confcommercio Samanta Cecchi, di Maria Grazia Fontana in rappresentanza della Commissione pari opportunità della Provincia di Lucca e della funzionaria di Confcommercio Sara Panattoni.

Sono dieci le donne vittime di violenza che riceveranno questa importante chance formativa. Al termine del percorso, sono previsti colloqui individuali per un totale di altre 4 ore dedicate all’orientamento personale. “E’ un’opportunità preziosa – sottolinea Giulia Panconi (associazione Luna) – perchè permette di recuperare tutto quanto è stato sottratto in una relazione di violenza, dall’autostima all’autonomia anche economica“. “Queste persone – evidenzia Patrizia Giannoni dell’associazione consulenza per la famiglia – hanno paura di reinserirsi nel mondo del lavoro. Questo diventa dunque un supporto e un orientamento concreto per chi attraverso criticità e fragilità personali e relazionali. Non basta mai“.

“Uno strumento importante – dichiara la direttrice di Confcommercio, Sara Giovannini – che accompagna le dieci persone verso una rinascita vera, assicurando la privacy“. Le dieci partecipanti al corso – che prenderà il via nei prossimi giorni – sono state selezionate con la collaborazione dell’Associazione Luna e dell’Associazione Consulenza per la Famiglia a cui è andato il particolare ringraziamento di Confcommercio Province di Lucca e Massa Carrara.