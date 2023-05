Dieci anni del “San Francesco“ Elio e Branduardi tra i super ospiti

Elio che canta e recita tutto il meglio (e anche il repertorio meno noto) di Enzo Jannacci. Angelo Branduardi, raffinato cantautore, pronto a raccontare se stesso dall’infanzia a oggi, vita e viaggio musicale. Anche questo è e sarà l’anno che celebra il decennale del Complesso Monumentale di San Francesco. Sono passati dieci anni infatti da quando, il 6 luglio 2013, con una grande cerimonia di inaugurazione, veniva finalmente restituito alla città di Lucca, dopo un’imponente riqualificazione, uno dei luoghi più significativi ed emblematici, il Complesso monumentale di San Francesco. Un anniversario importante, dunque, per tutta la comunità, che ha trovato un faro di cultura e divulgazione nella splendida chiesa e nei tre bellissimi chiostri, oggi tra i monumenti più visitati del centro storico, e nei numerosi ambienti del Convento francescano, che proprio dal 2013 ospitano il Campus della Scuola IMT Alti Studi.

La Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, che all’epoca realizzò una memorabile operazione di restauro funzionale, celebra questa ricorrenza con un ricco calendario di manifestazioni culturali, spettacoli e concerti che avranno inizio a maggio, proseguiranno per tutta l’estate e l’autunno e fino al novembre 2023 animeranno la Chiesa di San Francesco e tutta l’area. Una zona che appare irriconoscibile, in senso positivo, rispetto alle condizioni di degrado in cui si trovava precedentemente. Un mondo nuovo che da dieci anni è diventato scenario abituale per cittadini e visitatori e che in questo 2023 si propone ancor più come polo di attrazione culturale grazie ad eventi come sempre inclusivi, trasversali e indirizzati a tipologie di pubblico diverse.

“Dieci anni. In questi casi normalmente – ha commentato il presidente della Fondazione Marcello Bertocchini – si è soliti dire ‘sembra ieri’. Ma non è questo il caso. Sono talmente numerosi i momenti importanti vissuti in questa chiesa che lo scorrere di questo tempo lo percepiamo tutto, distintamente. Ci è parso naturale proporre alla città e al territorio un calendario di eventi speciale, caratterizzato da scelte in linea con l’idea di cultura proposta in questo decennio: una cultura per tutti, in cui l’elemento ‘pop’ non ci facesse comunque mai abbassare l’asticella della qualità. Insomma, una cultura nata come l’idea stessa di restauro del San Francesco: per tutti e di tutti”. Ad aprire le celebrazioni saranno gli appuntamenti di Canone in verso, il ciclo di incontri dedicato a musica e poesia, nato nel 2021 per volere della Fondazione e già alla terza edizione. Proprio stasera infatti, alle 21, la chiesa di San Francesco ospita Le voci di Alda. Serata Alda Merini, con la regia di Cristina Puccinelli, un lavoro in cui le parole della poetessa, portate sul palco grazie a video inediti realizzati durante alcune interviste rilasciate a Milano, si intervallano con il monologo dell’attrice Lorenza Indovina e con le musiche dal vivo di Giovanni Cosma, compositore e polistrumentista, e di Michele Santoleri.

Branduardi chiuderà in bellezza Canone in verso l’8 settembre, sempre in San Francesco e a ingresso libero. Per Elio ci sarà da attendere molto meno: venerdì 30 giugno sarà a Lucca con il suo show “Ci vuole orecchio“ con la regia di Giorgio Gallione e arrangiamenti musicali di Paolo Silvestri, uno spettacolo a metà tra teatro e canzone. Anche in questo caso ingresso libero, prenotazioni online 4-5 giorni prima sul sito della Fondazione.

Laura Sartini