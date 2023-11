Dialoghi d’arte: i musei per la città

Le collezioni d’arte dei Musei nazionali di Lucca saranno le protagoniste del nuovo ciclo di conferenze ideate e realizzate grazie alla collaborazione tra la Direzione regionale musei della Toscana del MiC e la Scuola IMT Alti Studi Lucca attiva dal 2019, sostenuta dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, finalizzata allo sviluppo di un programma di ricerca articolato in vari progetti dedicati al Museo nazionale di Villa Guinigi (foto) e al Museo nazionale di Palazzo Mansi. I sei appuntamenti, a ingresso gratuito, in calendario il giovedì per “I musei per la città. Dialoghi di arte” introdotti da Luisa Berretti, direttrice dei musei nazionali di Lucca, offrono l’occasione al pubblico esperto e non, di approfondire alcuni dei capolavori delle collezioni grazie ai risultati degli studi e del progetto di catalogazione affidati ai due ricercatori post-doc Virginia Caramico e Pasquale Focarile, coordinati da Emanuele Pellegrini, professore di storia dell’arte moderna dell’IMT, che affiancheranno di volta in volta i relatori degli incontri. La rassegna si inaugura giovedì 9 novembre alle 16, al Museo di Villa Guinigi, con la conferenza di Gianluigi Viscione dell’Università degli studi di Firenze “Antico o arcaizzante? L’acquasantiera di Gello di Camaiore e gli pseudo-spolia altomedioevali in Toscana”.