Dialisi Barga, risponde l’Asl "Studiato nuovo assetto per garantire assistenza"

Sulla polemica in corso per la riduzione della presenza del medico al servizio dialisi della Valle del Serchio, dopo anche gli attacchi venuti dai consiglieri regionali di Fratelli d’Italia e Lega, interviene l’azienda sanitaria locale Toscana Nord Ovest con un proprio comunicato. Sulla Dialisi della Valle del Serchio, l’Asl precisa che a partire dal marzo 2022 una parte dell’attività dialitica di Barga è già tata trasformata in "Centro ad Assistenza Limitata" (CAL) con un collegamento funzionale alla struttura di Nefrologia di riferimento di Lucca. "Si tratta – fa sapere l’azienda - di una soluzione organizzativa adottata al termine di un percorso condiviso tra le varie componenti aziendali. Il modello organizzativo è stato attivato, anche a seguito della nota carenza di specialisti nefrologi con l’obiettivo di garantire il mantenimento di un’offerta sanitaria costante e di qualità, più vicina possibile ai cittadini e nel massimo rispetto delle norme di sicurezza per utenti e operatori sanitari. La nuova organizzazione prevede infatti la presenza necessariamente non continuativa del medico ma quella costante di personale infermieristico formato e preparato che garantisce la continuità assistenziale" L’azienda continua affermando che dopo oltre un anno la gestione del CAL di Barga ha prodotto un’esperienza assolutamente positiva e apprezzata. Arrivando all’oggi, l’ASL spiega che in questo periodo estivo, tramite una specifica procedura, è stata attivata un’ulteriore modalità temporanea di erogazione del servizio in grado di far fronte ad eventuali carenze di medici nefrologi (legate anche alla necessità di far fruire le ferie al personale).

"Resta, quando possibile, la presenza dello specialista e quella degli infermieri – dichiara l’ASL - In altri momenti la dialisi viene assicurata in modalità CAL, con il medico nefrologo che garantisce comunque il suo costante supporto, ma a distanza, dall’ospedale di Lucca, mentre la componente infermieristica rimane invece invariata per tutta la seduta". Non è comunque messa in discussione, assicura l’azienda, la presenza di personale medico assegnato alla Valle del Serchio L’ASL poi chiarisce un altro punto c oggetto di polemiche: "L’informativa - che viene firmata contestualmente dal paziente e dal medico che propone il trattamento - è stata elaborata proprio, in assoluta trasparenza, per evidenziare che il Centro Dialisi di Barga possiede i requisiti (tecnologici, strutturali, organizzativi, procedurali e relativi al personale) per la gestione in modalità CAL delle sedute dialitiche e che vengono mantenute le necessarie condizioni di sicurezza e qualità"

Luca Galeotti